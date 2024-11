In Riemst zijn er 12 baby's geboren in vijf weken tijd. Volgens vroedvrouwenpraktijk Bewonder is er sprake van een babyboom, want het cijfer is hoog ten opzichte van de andere periodes van het jaar. Riemst is een landelijke gemeente en trekt steeds meer jonge gezinnen aan. Dat is ook zo het geval voor de 32-jarige Julie Deweer en haar gezin. Zij verhuisden recent van Tongeren naar Riemst én verwelkomden eind september een nieuw gezinslid.