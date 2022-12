Sinterklaasdictee: turbotaal bedreigt kennis van de Nederlandse spelling

Leerkrachten van de middelbare school Hast in Hasselt schrijven in een reeks e-mails aan de directie dat het niveau van de leerlingen in de B-graad zo laag is dat het welbevinden van de leerkrachten zelf in het gedrang komt. Ze vragen een oplossing die het mogelijk maakt om opnieuw naar behoren les te kunnen geven in de B-klassen. Onze redactie kon de mails inkijken. Hast is één van de grotere scholen in Hasselt en een onderdeel van de scholengroep Sint-Quintinus, op zijn beurt de grootste scholengroep in Limburg. Het is erg ongewoon dat leerkrachten op deze manier aan de alarmbel trekken. In een reactie voor TV Limburg zegt de directie dat leerkrachten de opgelegde werkdruk niet meer aankunnen door de manier waarop het onderwijs is georganiseerd.