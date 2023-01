Skeletoni Kim Meylemans blijft razend ambitieus: "Volgend seizoen nummer 1 van de wereld worden"

In het volleybal heeft Greenyard Maaseik zich geplaatst voor de kwartfinales. Maaseik verloor de wedstrijd met zware 3-0-cijfers, maar dankzij de 3-1 thuis, kreeg het nog een ultieme kans om zich te kwalificeren via een golden set. Greenyard greep de laatste strohalm. De Limburgse ontlading in het Tsjechische Ceske Budejovice was dan ook enorm. Voor de volgende tegenstander moet Maaseik geen scouting meer doen, dat wordt de aartsrivaal uit Roeselare.