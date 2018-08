Slachtoffer brand in Dilsen-Stokkem is doodgestoken

Een man uit Bocholt is gisteren voor de tweede keer gearresteerd in enkele dagen tijd. Hij wordt verdacht van twee inbraken en een poging tot inbraak bij supermarkten in het centrum van Bocholt. Op zondagochtend werd een inbraakpoging vastgesteld bij een supermarkt in de Brugstraat. De vermoedelijke dader slaagde toen niet in zijn opzet. Diezelfde ochtend brak vermoedelijke dezelfde inbreker in bij een supermarkt op de Kaulillerweg. De dader sloeg er een opening in de toegangsdeur en nam een onbekende hoeveelheid goederen mee. Enkele dagen voordien, op woensdagochtend, speelde zich al hetzelfde scenario af in deze winkel. Politie CARMA kon toen kort na de inbraak een 25-jarige verdachte arresteren in de omgeving van de winkel. De man werd verhoord en werd door het parket Limburg onmiddellijk gedagvaard via snelrecht voor de correctionele rechtbank. Omdat beide inbraken en de poging mogelijk door dezelfde verdachte gebeurden, voerde de politie zondag een huiszoeking uit bij de verdachte. Er werd niets aangetroffen. Dinsdagmiddag is de man dan toch opnieuw gearresteerd in een woning in Bocholt. De vermoedelijk gestolen spullen droeg hij bij zich. De 25-jarige uit Bocholt werd verhoord over de nieuwe feiten en werd door het parket Limburg voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Tongeren die zijn verdere aanhouding heeft bevolen.