Slachtoffer van exhibitionist in Ham reageert nadat burgemeester de feiten relativeert

De 54-jarige Jean-Marie Claesen uit Zutendaal is terecht, dat werd bevestigd aan de TVL-redactie. De politie was al enkele dagen op zoek naar de man. Claesen werd aangetroffen in verwarde toestand, maar verkeert nu in goede gezondheid.Hij verliet maandagnacht tussen 03u00 uur en 03u30 uur zijn woning in de Hoogstraat in Zutendaal. Sindsdien ontbrak elk spoor van Claesen. De man zou zelf teruggekeerd zijn. Meer in het nieuws van 12 uur 30.