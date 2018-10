Slachtoffer van moord in Zoutleeuw zat op school in Sint-Truiden

De politie van Lanaken-Maasmechelen heeft een cannabisplantage aangetroffen in een woning aan de Loostraat in Maasmechelen. Er werden een 200-tal cannabisplanten aangetroffen. De bewoners van het pand, een man van 52 jaar en een vrouw van 51 jaar, werden gearresteerd. De twee werden vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Tongeren. De man en de vrouw zijn aangehouden en werden naar de gevangenis gebracht. In de woning werd een sporenonderzoek uitgevoerd waarna de plantage werd ontmanteld door een gespecialiseerde firma. Er was tevens een illegale stroomaftakking. Het verder onderzoek is in handen van het team opsporingen van de politie Lanaken-Maasmechelen.