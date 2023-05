En dan komen we nog eens terug op het grootste onderzoek ooit naar de Calabrese maffia dat gisteren vooraan zat in ons nieuws. 13 Limburgers zijn opgepakt op verdenking van banden met de Italiaanse maffiaclan, de Ndrangheta. De Limburgse kopstukken zijn verantwoordelijk voor de bestellingen van drugs bij grote clans in Zuid-Amerika. Ze zorgen voor de cocaïnebevoorrading in heel Europa. De Limburgse verdachten staan hoog in de rangorde van de maffiaclan. Ze rapporteerden direct aan hun peetvaders in San Luca in het zuiden van Italië, hét dorp van de Ndrangheta-clans.