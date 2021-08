door Dario D'Arpino

We krijgen eindelijk zomerweer in Limburg. Het kwik klimt vandaag tot 28 graden in onze provincie. Ook morgen en in het weekend kunnen we genieten van zomerse maxima. Het ideale moment om de barbecue aan te steken. De Limburgse slagers zien het graag gebeuren. Vooral de bestellingen van koude buffetten en barbecueschotels lopen vlot binnen.