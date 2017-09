Morgen is het 1 september en dan moeten officieel alle kinderen terug naar school. Maar in Terkoest bij Alken is het nog even spannend, want daar zijn ze nog volop bezig aan de bouw van hun nieuwe school. Op amper 10 maanden is de kleuter en lagere school De kleine Reus gebouwd. Benieuwd of de leerlingen morgen hun klas in kunnen.