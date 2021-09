Sloop Langerlo zaterdag live op TVL: vijf jaar geleden sloot centrale de deuren

Op de Expresweg in Kontich is deze middag een bestelwagen volledig uitgebrand. Het voertuig kwam uit Houthalen. De bestuurder is ongedeerd. Het vuur ontstond door een technisch defect aan de brandstoftank.De brand brak even na de middag uit. De bestuurder uit Houthalen had net metaalonderdelen geleverd in de buurt van Kontich en was op weg naar zijn volgende levering, toen hij plots rook waarnam in de cabine van de bestelwagen. Al snel sloegen de vlammen uit het voertuig. Twee vrachtwagenchauffeurs schoten de bestuurder te hulp en probeerden het vuur te doven met poederblussers, voor de brandweer ter plaatse was. De bestelwagen brandde volledig uit en moest getakeld worden. Eén rijstrook van de Expresweg bleef een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.