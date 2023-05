De raad van bestuur van de Sportschool in Hasselt verlengt de schorsing van de negen leerkrachten na aanstootgevende berichten in een besloten Whatsappgroep. Dat maakte TV Limburg vanochtend bekend. Daarmee treedt de onderzoekscel in werking die alle elementen in het dossier verder gaat onderzoeken en later hun bevindingen gaat rapporteren aan de raad van bestuur. De bedoeling is dat het onderzoek voor het einde van dit schooljaar wordt afgerond. Het bestuursorgaan beslist finaal over een eventuele straf voor de geschorste leerkrachten. De advocaten zijn nog niet officieel op de hoogte gebracht van deze beslissing en wensen dus niet te reageren om de sereniteit van het onderzoek te bewaren.