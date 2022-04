"Het is jammer dat we bezig moeten zijn over het laatste ticket voor play-off 2 en niet over play-off 1." Dat zegt Marc Hendrikx. De Hamontenaar speelde zowel voor Genk als STVV en ziet zondag zijn beide ex-clubs winnen. Het hangt dus van Charleroi af of we met twee Limburgse teams in de play-offs zullen zitten of niet. Volgens Hendrikx hebben zowel Genk als STVV werk voor de boeg om volgend seizoen terug hoger te mikken. Meer ervaren Belgen aanwerven is volgens hem een oplossing. En zo ziet hij Racing Genk, maar ook STVV, terug meedoen voor waar het eigenlijk om draait: play-off 1.