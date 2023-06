Slow Cabins in Sint-Truiden verliezen vergunning

Jean Lambrecks, de papa van Dutroux-slachtoffer Eefje roept op tot een debat over de straffen die uitgesproken zijn in de zaak-Reuzegom. De woede over de rechterlijke beslissing om Michelle Martin, de ex-vrouw van Dutroux, voorwaardelijk vrij te laten, leidde tien jaar geleden tot een wetswijziging. "We moeten altijd kritisch blijven nadenken over hoe het bij justitie anders en eventueel beter kan," zeggen Jean Lambrecks en zijn vrouw Els Schreurs.