- Limburger Yannick Bouts wil samen met topchef Peter Goossens voor de absolute culinaire wereldtop gaan in Knokke. De general manager verlaat het Kasteel van Ordingen voor hotel La Réserve in Knokke.- Na 130 jaar moet Huis Pricken in Hasselt noodgedwongen de deuren sluiten. Eén van de oudste winkels in Limburg vindt geen opvolging en stopt er dus mee. - Nog in Hasselt werd een 43-jarige Irakese man gerarresteerd. Hij wordt verdacht van terrorisme en zou banden hebben met Al Qaida.- Het gloednieuwe oorlogsmuseum Liberation Garden in Leopoldsburg opent vandaag de deuren. Wij tonen u nu al wat u mag verwachten.- En in Sint-Truiden stelt Hasp-O Centrum hun gloednieuwe schoolgebouw voor waar 1.000 leerlingen vanaf september terecht kunnen.