Sluiting Langerlo is slecht nieuws voor familiebedrijf dat koi karpers kweekt

De fruitboeren in Haspengouw zijn boos. Ze vinden dat VUB-professor Jonathan Holslag er ver over ging door de fruitsector dood en begraven te verklaren. Zonder de fruitteelt en de landbouw geen bloesems en mooie landschappen in Zuid-Limburg, klinkt het. Het provinciebestuur zoekt trouwens naar manieren om het toerisme en de fruitteelt hand in hand te laten gaan. Zo zijn er plannen om het oude fruitspoor tussen Sint-Truiden en Tongeren nieuw leven in te blazen.