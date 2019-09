Sluiting omstreden jeugdgevangenis Tongeren zorgt voor onrust bij cipiers

In de Hezerstraat in Kinrooi is donderdag een schot gelost door Politie CARMA omdat een bestuurder op de politie trachtte in te rijden. De man kon nadien aan de agenten ontkomen. De politie is nog steeds op zoek naar de verdachte. Rechercheurs van Politie CARMA voerden donderdagnamiddag een huiszoeking uit in een woning in de Hezerstraat. De huiszoeking kaderde in een lopend onderzoek inzake verdovende middelen. Rond 15 uur kwam een voertuig achterom gereden aan de woning. De bestuurder werd aangemaand te stoppen, maar negeerde de bevelen en trachtte in te rijden op de rechercheurs. Hierop werd door de politie een schot gelost. De bestuurder vluchtte weg. De achtervolging werd nog ingezet, maar de verdachte kon niet meer aangetroffen worden. Het gaat om een voortvluchtige verdachte uit het onderzoek, die bij de politie reeds gekend is. Politie CARMA spoort de man op en voert verder onderzoek.