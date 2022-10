In hetzelfde studiogesprek in ons middagnieuws brak Willy Claes bij de start van het nieuwe academiejaar een lans voor een nieuwe uitbreiding van de Universiteit Hasselt. Hij ziet die uitbreiding als een maatschappelijke en sociale must voor onze provincie. Er moet in Limburg een groot politiek front komen om die uitbreiding af te dwingen want bij de andere universiteiten en ook in de Vlaamse regering is de tegenstand groot. Dirk Billion confronteert Vlaams onderwijsminister Ben Weyts met de Limburgse eis voor een volwaardige universiteit.