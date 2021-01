Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds kort een stokstaartje op. Het dier leeft normaal gezien in de uitgestrekte Kalahari in het zuiden van Afrika. Ze horen hier dus niet thuis, maar het stokstaartje liet zich op enkele dagen tijd meerdere keren zien in een tuin in Herentals. De bewoners namen contact op met het Natuurhulpcentrum, en de medewerkers konden het dier lokken en levend vangen.Met deze lage temperaturen en het gebrek aan voedsel had het diertje weinig kans op overleven. "Het uitgelegde aas, natte hondenvoeding, deed zijn werk, en gisterenavond liet het kleine roofdiertje zich vangen!," schrijft het Natuurhulpcentrum op sociale media. Eenmaal in Oudsbergen kreeg het diertje een korte check-up en werd er gezocht naar een chip. Die bleek afwezig en het is voorlopig een raadsel waar het diertje vandaan komt. Stokstaartjes staan niet op de 'zoogdierenpositieflijst' en als particulier mag je dergelijke dieren dus niet houden als huisdier. "We gaan nu op zoek naar een dierentuin waar nog stokstaartjes aanwezig zijn, want het zijn supersociale dieren die in grote familiegroepen leven," aldus het Natuurhulpcentrum. Bekijk hier een video van het stokstaartje: