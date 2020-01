Sneeuwlaagje in Limburg is gevolg van luchtvervuiling

- In Beringen ontdekken wielertoeristen 200 zakken met drugsafval in het Albertkanaal. Het gaat om restanten van een cannabisplantage.- De politie van Lanaken en Maasmechelen gaat als eerste in Limburg de nieuwe politie-app Focus gebruiken.- Het sneeuwlaagje dat delen van Limburg vandaag bedekte is deels het gevolg van luchtvervuiling. Maar volgens professor Tim Nawrot van de UHasselt moeten we ons geen zorgen maken over onze gezondheid.- De gevangeniscipiers in Hasselt dreigen met een staking nu het overleg over de minimale dienstverlening afsprong.- En in onze reeks over de dodelijke collegebrand in Heusden-Zolder spreken we vandaag met twee overlevenden.