Sneeuwpret in Limburgse scholen: leerlingen mogen directeur bekogelen met sneeuwballen

door Margo Ombelets

De sneeuw zorgt voor veel plezier in de Limburgse scholen. In basisschool Herx in Herk-de-Stad wordt er vandaag iets minder les gegeven, want de kinderen mogen buiten in de sneeuw spelen. Ze maken sneeuwmannen en houden sneeuwgevechten. Ook de directeur moet er aan geloven. Want alle leerlingen mogen voor één keertje de directeur bekogelen met sneeuwballen.





