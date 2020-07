"Snelle stijging van aantal nieuwe besmettingen is zorgwekkend"

Het aantal nieuwe besmettingen en ook het aantal ziekenhuisopnames blijven stijgen. “De snelle stijging is zorgwekkend, en daarom moeten we ons gedrag nu aanpassen,” zegt epidemioloog van het Nationaal Crisiscentrum Boudewijn Catry.

De voorbije week zijn er gemiddeld 279 mensen per dag besmet met het coronavirus. In het totaal zijn er 1.952 nieuwe besmettingen, de week voordien waren er dat 1.142. Het gaat om een forse stijging van 71 procent. In de voorbije zeven dagen waren er gemiddeld 17 ziekenhuisopnames per dag. Ook dat is een stijging, de week voordien waren dat er nog maar 15. In totaal liggen er 211 mensen in het ziekenhuis, waarvan 47 op intensieve zorgen. Het aantal overlijdens zakt wel licht: van gemiddeld 3 naar 2 per dag.

"De snelle stijging is zorgwekkend, het aantal patiënten in de ziekenhuizen is voorlopig nog beperkt, maar ook die cijfers stijgen. Het zal een tijd duren om de situatie weer op orde te krijgen. Daarom moeten we nu vandaag ons gedrag aanpassen, zeker nu er deze week weer mooi weer aankomt. We mogen het virus niet vergeten of negeren, ook al zijn we covid grondig beu," zegt epidemioloog Boudewijn Catry. "Blijf uw handen wassen, houd afstand en draag een mondneusmasker op drukke plaatsen. Beperk het aantal sociale contacten en blijf thuis als u ziek bent."