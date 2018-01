Snow Valley heropent deuren na storm

- De wolvin Naya is nog altijd in Limburg. Gisteren ontvingen de wetenschappers die haar volgen een signaal dat ze nog in onze provincie is. Het ziet er meer en meer naar uit dat ze definitief bij ons zal blijven. - De leerlingen in Meeuwen-Gruitrode die aan een drama ontsnapten toen het dak van hun school vloog, kregen vandaag les in de lokalen van KSA Roy. De leerlingen waren nog onder de indruk van de gebeurtenissen. - Eén Limburger op vier heeft geen geld om op vakantie te gaan. - Racing Genk wil dit weekend de scalp van Anderlecht, terwijl STVV naar Waasland-Beveren trekt. - En vijf van de negen finalisten van de nationale muziekwedstrijd De Nieuwe Lichting komen van PXL Music.