Sociale kruidenier opent deuren in Genk

Een Filipijnse delegatie van de Belgische ngo KIYO heeft vandaag een bezoek gebracht aan het gemeentehuis in Pelt. Het Steunfonds Filipijnen is al jaren een vaste waarde in Pelt op vlak van ontwikkelingssamenwerking. Ook de gemeente droeg in het verleden via projectsubsidies al haar steentje bij om de werking van het comité te ondersteunen. Het was de eerste keer dat er een delegatie van KIYO naar Pelt afreisde. De delegatie bestond uit twee Filipijnse medewerkers van de ngo: lokaal verantwoordelijke Philip Felipe en programmacoördinator Maria Teresa Dominguez . De derde reisgezel was Roger Camps, een lid van het Steunfonds Filipijnen Overpelt (SFO). Roger werkt nu al bijna 20 jaar in de Filipijnen, waarvan de laatste 6 jaar voor KIYO, waar het Peltse Steunfonds nu ook al 6 jaar intensief mee samenwerkt. “Al in 1983 startten enkele Overpeltse enthousiastelingen met een campagne om de armste boeren bij te staan. Hun eerste actie leverde 400.000 frank op, of 10.000 euro”, vertelt Roger. Gemeentehuis De delegatie werd ontvangen in het gemeentehuis door schepen van Mondiaal Beleid Marc Geerts (Samen Pelt). Ook waren een tiental leden van de Peltse Mondiale Raad en het Steunfonds Filipijnen aanwezig. Roger Camps en zijn twee Filipijnse collega’s lichtten de samenwerking met SFO en de gemeente Pelt toe. Hun bezoek gaf hen de kans om hun overzeese partners beter te leren kennen. “Zo’n ontmoeting kan enkel de samenwerking versterken”, klonk het ook bij het Peltse Steunfonds. Jongerenwerk De ngo KIYO focust op jongerenwerk in de Filipijnen en andere partnerlanden. Ze versterkt lokale jeugd die opgroeit met een economische en sociale achterstand en komt op voor hun rechten. De technische opleidingen die men aanbiedt worden aangevuld met live skills waardoor de jeugd weerbaar wordt gemaakt en onder andere kritisch leert omgaan met media.