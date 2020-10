De Vlaming heeft tijdens de zomermaanden vooral Limburg ontdekt. Het aantal boekingen in onze provincie steeg in juli en augustus met 30 procent. Ook dat maakte Vlaams minister Zuhal Demir bekend in het TVL Nieuws. Daarmee is de campagne van Toerisme Vlaanderen om in coronatijden de vakantie in eigen land door te brengen alvast voor Limburg geslaagd. De grote kunststeden deden het veel minder goed. Vlaams minister Zuhal Demir zei ook nog dat ze 400 miljoen uittrekt voor de renovatie van woningen. Niet onbelangrijk, want in Limburg komen zo'n 370.000 woningen in aanmerking om deze energiezuinig te maken.