Socialistische vakbond niet te spreken over "zuur en onverteerbaar" regeerakkoord

Vanaf 22 april sluit het stedelijk zwembad in Genk vijf maanden de deuren. Dit voor grootschalige renovatiewerken om het gebouw energiezuiniger te maken. De Genkenaren zullen tijdelijk terecht kunnen in het zwembad van Boxbergheide of in de buurgemeenten. Daarnaast zullen ze, als het weer dat toelaat, ook in de openlucht kunnen zwemmen. Het stadsbestuur gaat aan het Thor Park in Genk een nieuwe zwemplas inrichten. Die moet tegen eind april toegankelijk zijn.