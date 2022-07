Er is een zwaar najaar op komst en de kans is zeer reëel dat de Limburgse economie vanaf oktober-november in recessie gaat. Dat voorspelt Voka Limburg op basis van de verwachtingen voor het vierde kwartaal, die er niet goed uitzien. In het beste geval komen we er vanaf met een volledige stagnatie van de economie. Om een economisch drama in onze provincie te vermijden, moeten we dringend de loonhandicap aanpakken en de arbeidsmarkt hervormen. Ook waarschuwt Voka voor een energieschaarste. De overheid moet afschakelplannen voorbereiden. Er zijn nu al Limburgse bedrijven die eraan denken om de productie stil te leggen.