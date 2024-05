Een Dilsenaar heeft vanochtend een wolf op bezoek gehad op zijn terras. Hij kon unieke foto's maken van het dier, dat oog in oog stond met de huiskat. Een - vermoedelijk jonge - wolf heeft zich vanochtend helemaal vastgelopen in de agglomeraties van Lanklaar en Dilsen in de Limburgse Maasregio. De opgejaagde wolf werd gezien midden op straat en in verschillende tuinen. Het dier werd vanochtend gezien én gefotografeerd op meerdere locaties in Lanklaar en Dilsen. In de Europalaan in Dilsen liep hij zich vast in een tuin en kwam met zijn natte neus letterlijk tot tegen een raam, zichtbaar gefascineerd door de kat die even daarvoor naar binnen was gevlucht.Welke wolf?Of het hier gaat om een wolf uit de Limburgse roedel die de wijde omgeving ontdekt, dan wel een zwerver uit Nederland, Duitsland, de Ardennen of Frankrijk, is niet meteen duidelijkDe natte wolvenneus liet een laagje slijm achter op het raam en op het vliegengaas. Welkom Wolf haastte zich ter plaatse in een poging om DNA van de wolf te bemonsteren. Want als deze wolf straks van de radar verdwijnt, is dat dunne laagje 'wolvensnot' het enige wat de identiteit van de wolf eventueel nog kan onthullen. De DNA-stalen worden bezorgd aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), dat eerder al bewees soms niet veel meer nodig te hebben om een wolf tot op individu-niveau te identificeren. Meestal wordt wolven-DNA bemonsterd op prooidieren of op verse drollen, uitzonderlijk ook op de bumper van een voertuig na een niet-dodelijke aanrijding waarbij de wolf is doorgelopen. Met de bemonstering van een raam hoopt Welkom Wolf toch enigszins op een Europese primeur.