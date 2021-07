Leuvense scouts hebben het leven van een bejaarde fietser gered. De man zat in een rolstoelfiets en belandde deze namiddag in het kanaal in Lanaken. Zijn dochter, die mee was als begeleidster, belandde ook in het water maar kon haar vader niet bevrijden. De scoutsleden sprongen onmiddellijk het water in, doken de man op en hielden hem boven water tot de hulpdiensten aankwamen.