Belgian Cycling heeft de organisatie van het BK cyclocross 2025 zonet toegekend aan Heusden-Zolder en Golazo. Het kampioenschap vindt plaats op 11 en 12 januari 2025, op en rond het circuit van Zolder, net als de cross die er traditioneel op 27 december gereden wordt. Het circuit van Zolder heeft sinds begin deze eeuw een flinke traditie opgebouwd in het veldrijden. Er vonden al twee WK’s plaats (in 2002 en 2016) en sinds 2008 is er de jaarlijkse eindejaarscross (eerst Wereldbeker, nadien Superprestige). In 2025 zal er voor het eerst een Belgisch kampioenschap plaatsvinden. BK naar LimburgZo keert het BK na drie decennia nog eens terug naar Limburg. De laatste keer, in 1993, werd Paul Herygers nationaal kampioen in Houthalen. Met het eerder aangekondigde BK in Beringen in 2026 is Limburg op korte tijd de achterstand aan het inhalen. "We zijn in de eerste plaats heel blij dat we samen met Heusden-Zolder het BK 2025 mogen verwelkomen", zegt Christophe Impens van Golazo. "Als van oorsprong Limburgs bedrijf is het dubbel zo fijn om zowel in ’25 als in ’26 het BK terug naar Limburg te halen. Niet toevallig in 2025 in Heusden-Zolder. Veldrijden is daar al langer een begrip met een mooi crossparcours. Anderzijds onderhouden we al twintig jaar een goede relatie met de gemeente sinds we hier de KBC Nacht van de Atletiek organiseren." Circuit Zolder"Heusden-Zolder heeft een speciaal plekje in haar hart voor topsport", zegt burgemeester Mario Borremans. "Niet geheel vreemd, zeker als je kijkt naar de vele nationale en internationale sportevents die in het verleden al hun plaats vonden in onze indrukwekkende sportinfrastructuur. Het is voor ons ook dé manier om onze inwoners warm te maken voor sport en zelf beweging op te zoeken. Sportief in woorden, maar vooral in daden! Als sportieve gemeente is het dan ook een hele eer om na lange tijd het BK Cyclocross terug naar Limburg te halen. Waar beter dan de site van Circuit Zolder om de helden van de cross te laten strijden voor de tricolore trui? Ikzelf en alle inwoners staan klaar om onze Belgische toppers met open armen te ontvangen!" De eindejaarscross van Heusden-Zolder zal in het seizoen 2024-2025 evenzeer georganiseerd worden rond 27 december en dus zowat twee weken voor het BK. Ook de nationale kampioenschappen tijdrijden voor de jeugd in 2024 zullen plaatsvinden in Heusden-Zolder.