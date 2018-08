Spaanse politie deelt beelden van arrestatie Jos Brech

Goed politiewerk heeft ervoor gezorgd dat de verdachte Jos Brech snel gearresteerd is kunnen worden. Dat zegt Luc Delbrouck, advocaat gespecialiseerd in het Europees aanhoudingsmandaat. Hoogst waarschijnlijk zal er ook een snelle uitlevering aan Nederland gebeuren, maar dat is iets waar de verdachte dan zelf voor kiest.