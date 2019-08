Spaanse tijgerin uit Natuurhulpcentrum overleden

In navolging van Brugge wil nu ook Voeren reglementen opstellen om de toeristische invasie binnen de perken te houden. De Voerstreek is deze week in de toeristische ANWB-gids in Nederland uitgeroepen tot één van de tien verborgen juwelen in Europa. En dat lokt heel wat toeristen naar Voeren. Wij gingen polshoogte nemen of ze verrast zijn met al deze aandacht.