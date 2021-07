Spanning voelbaar bij gemengde koppels in Maasmechelen

door Dario D'Arpino

Hoogspanning in Limburg voor het duel tussen België en Italië in de kwartfinale op het EK voetbal. Vooral in de mijngemeenten zitten de supporters op het puntje van hun stoel voor een echte broederstrijd. De Limburgse politiezones staan met extra manschappen paraat om de feestvreugde tijdens en na de wedstrijd in goede banen te leiden. Ook in vele Limburgse huiskamers zal de spanning te snijden zijn. De wedstrijd vanavond in München wordt een echte stresstest voor heel wat Italiaans-Belgische relaties.