Speciale krullen zorgen ervoor dat vogels niet meer tegen hoogspanningslijn tussen Kinrooi en Maaseik vliegen

Alden Biesen in Bilzen krijgt een eigen wijndomein. In de buurt van het Apostelhuis gaan lokale wijnbouwers Fabio Celli en Laura Vandael een belevingswijngaard aanplanten van 4 hectare groot. In mei van dit jaar startte het stadsbestuur van Bilzen de zoektocht naar een ervaren wijnboer, en die heeft het dus nu gevonden. Als alles goed gaat moeten in het voorjaar van 2026 de eerste flessen bij Alden Biesen klaar zijn.