- In Hasselt arresteert de politie voor onze camera drie vermoedelijke dieven die op de vlucht waren geslagen nadat ze op heterdaad betrapt werden.- Steeds meer Limburgse duivenmelkers installeren een bewakingssysteem nu het aantal diefstallen van prijsduiven blijft toenemen.- De curator plaatst lege containers rond de gebouwen van de failliete meubelgroep Heylen in Peer om indringers buiten te houden.- Ziekenhuis Oost-Limburg raadt bezoekers aan om een mondmasker te dragen. Het is nu nog een aanbeveling maar het ziekenhuis bekijkt of er een verplichting komt op bepaalde afdelingen.- En is het Limburgse natuurijs al bijna dik genoeg om te kunnen schaatsen? We zoeken het voor u uit.