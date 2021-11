Spectaculaire beelden: in Lommel wordt het windmolenpark van de toekomst gebouwd

- In het ziekenhuis Oost-Limburg is 7 op 10 coronapatiënten op de intensieve afdeling niet gevaccineerd. Dat blijkt uit een nieuwe reeks waarin onze redactie een week lang het ziekenhuispersoneel in het ZOL volgt terwijl ze al voor de vierde keer de strijd aanbinden met een coronagolf.- Limburg telt opnieuw een record aantal coronabesmettingen. Gouverneur Jos Lantmeeters roept de crisiscel bij elkaar. We praten zo dadelijk met hem over de problemen in het onderwijs, bij de huisartsen en in de ziekenhuizen maar ook over de handhaving van de nieuwe coronamaatregelen.- Een verpleegster uit Bree vertelt voor het hof van assisen hoe ze haar 6-jarig zoontje om het leven bracht.- In Beringen reageren nabestaanden geschokt omdat graven al na 15 jaar geruimd worden van het kerkhof. - En we hebben uitzonderlijke beelden van de ontmanteling van een windturbine in Lommel. Op het Kristalpark wordt gewerkt aan de bouw van het windmolenpark van de toekomst.