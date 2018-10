Spectaculaire reddingsoperatie op 30 meter hoogte in Hasselt

Wordt de Onze Lieve Vrouwebeuk in Lummen de mooiste boom van België? Dat word maandag 15 oktober bekengemaakt. Je kan nog tot vanavond stemmen op de mooiste boom. De wedstrijd 'Boom van het Jaar' is een zoektocht naar de mooiste of meest interessante bomen. De winnaars zijn niet per definitie de grootste, oudste of mooiste bomen, maar vooral de bomen met een verhaal. Dus ook het belang van de boom voor zijn omgeving en de maatschappij en zijn geschiedenis zijn belangrijk voor de beoordeling. Een vakjury beoordeelt de genomineerde bomen en stelt een shortlist op, daarna kiest het publiek een winnaar. De OLV-Beuk van Lummen is verkozen tot Limburgs laureaat die nu Vlaamse Boom van het Jaar 2018 kan worden. Stemmen kan éénmaal per e-mailadres op www.boomvanhetjaar.be.