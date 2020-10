Spectrumcollege Beringen voert afstandsonderwijs in voor tweede en derde graad

Hogeschool UCLL is bezorgd over het mentale welzijn van haar studenten tijdens corona. Het afstandsonderwijs in combinatie met het wegvallen van sociale contacten door de strengere coronamaatregelen komen bij sommige studenten hard aan. Daarom heeft de hogeschool besloten om meer in te zetten op de begeleiding van studenten met mentale problemen. Zowel online als op de campussen kunnen ze terecht bij de studentendiensten en psychologen. Een goede zet want het aantal studenten dat hulp zoekt neemt toe.