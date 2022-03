Spectrumcollege opnieuw slachtoffer van cyberaanval

De gemeente Lummen heeft op verschillende publieke plaatsen een openbaar WiFi-netwerk uitgerold. Op het Gemeenteplein, het Charles Wellensplein en in de omgeving van sporthal Vijfsprong kan iedereen voortaan gratis surfen op het internet met de smartphone, tablet of laptop. Het initiatief kadert binnen het Europees project ‘WiFi4EU’, dat burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang wil geven tot internet door het plaatsen van hotspots op publieke plaatsen. Het lokaal bestuur van Lummen diende een aanvraag in en kreeg een Europese subsidie van 15.000 euro, waarmee ze een deel van het WiFi-netwerk konden financieren. Evaluatie na 3 jaar “Het Gemeenteplein, het Charles Wellensplein en de buitenomgeving aan sporthal Vijfsprong zijn plaatsen waar veel Lummenaren heel wat tijd doorbrengen. We willen er dan ook voor zorgen dat iedereen op een laagdrempelige manier gebruik kan maken van het internet, zonder kosten voor mobiel dataverkeer”, vertelt schepen Wim Vangeel, bevoegd voor ICT. “Het openbare WiFi-netwerk zal zeker gedurende drie jaar actief zijn, dat is een voorwaarde voor het verkrijgen van de Europese subsidie. Na afloop van deze periode evalueren we het gebruik ervan en wordt bekeken of het ook daarna zal worden verdergezet.” WIFI4EU-logo De zone die gedekt wordt door het openbare WiFi-netwerk, wordt ter plaatse aangeduid door bordjes met het WiFi4EU-logo. Gebruik maken van het netwerk kan heel eenvoudig door je mobiel toestel te verbinden met het ‘WiFi4EU’–netwerk, een internetbrowser te openen, en dan de aanwijzingen in het portaal te volgen.