Speelplein Hebbeding bezorgt jongeren met een beperking een leuke vakantie

In het Sint-Franciscusziekenhuis hebben ze het druk gehad de afgelopen maand. In juli werden er 111 baby's geboren in Heusden-Zolder. Dat is voor het ziekenhuis het hoogste geboortecijfer ooit in de maand juli 2019. De voorbije maand verbreekt alle records in het ziekenhuis. Met een piek van 111 geboortes, overstijgen ze het maandgemiddelde van 75 met meer dan 40 procent. Enkele opmerkelijke cijfers op een rij: 109 bevallingen met 111 baby's twee tweelingen 61 jongens en 50 meisjes Lichtste baby: 1980 gr. Zwaartste baby 4390 gr. Rustigste dag: 1 juli met 1 geboorte Drukste dag: 30 juli met 7 geboortes