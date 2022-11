Speurders onderzoeken ook piste van zelfverdediging in moordonderzoek tegen slager uit Ham

door Margo Ombelets

De 66-jarige slager uit Ham, die in de cel zit voor de moord op zijn ex schoonzoon, was ei zo na vrij met enkelband. Het parket ging in beroep, de man blijft voorlopig dus in de gevangenis. De speurders twijfelen aan de voorbedachtheid van de verdachte. De piste van zelfverdediging wordt onderzocht.

Het 40-jarige slachtoffer Tim W. was de ex-schoonzoon van de verdachte. Op zondag 30 oktober daagde hij ongevraagd op aan de woning van zijn voormalige schoonfamilie in Ham. Volgens de verklaringen zou het slachtoffer hebben uitgehaald met een soort houten knuppel. Hij zou daarmee zijn ex-schoonvader op het hoofd hebben geslagen. Beide personen kwamen bij de schermutseling ten val in de inkomhal. Op dat moment kon de 66-jarige verdachte een mes bemachtigen. Hij stak het slachtoffer meerdere keren. De veertiger raakte ernstig gewond en de verdachte zette de reanimatie nog in nadat hij de hulpdiensten had gebeld. Hulp kwam echter te laat. De speurders onderzoeken nu in welke mate er sprake is van voorbedachtheid. En of het om wettige zelfverdediging gaat.