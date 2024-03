In Neeroeteren in Maaseik opent volgende week praatcafé Achteriever. Het café wordt uitgebaat door Noella Renette en haar zoon Sander die doof en slechtziend is. Omdat hij moeilijk een job vindt op de reguliere arbeidsmarkt besloot zijn mama zelf initiatief te nemen. Het café is aangepast aan de noden van Sander, zo staat alles op de menukaart in gebarentaal. Sander is blij met de kans en hoopt zo ook meer contact te hebben met leeftijdsgenoten.