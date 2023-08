Spontane staking bij De Lijn in Lanaken en Tongeren zorgt voor hinder

De gemeente Pelt test sinds eind april in Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille snelle verbeteracties om de veiligheid en leefkwaliteit van voetgangers en fietsers in de dorpskernen verbeteren. Het moment is nu aangebroken om de proefopstellingen te evalueren. De verbeteracties werden samen met geïnteresseerde wijkbewoners uitgewerkt. Ze bestaan uit de invoering van een zone-30 in de beide kernen, de plaatsing van wegversmallingen om het verkeer te vertragen en in Sint-Huibrechts-Lille ook de invoering van fietsstraten. In de tuinwijk van Fabriek werden drie aansluitingen op de Fabrieksstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Iedereen heeft intussen de kans gehad om de proefopstellingen te testen en te ervaren en de gemeente wil de veranderingen samen met inwoners en bezoekers evalueren. De bewoners van de beide woonkernen kregen inmiddels een vragenlijst in de brievenbus. Tot 15 augustus kunnen ze die ingevuld binnenbrengen, in Overpelt-Fabriek bij de cafetaria van OC De Schakel en in Sint-Huibrechts-Lille bij café ’t Zoalke in OC Sint-Hubertus. Het project ’Ruimte voor voetgangers en fietsers in de dorpskernen’ staat voor snel te nemen, kleine ingrepen die de verkeersveiligheid en leefkwaliteit binnen de Peltse woonkernen moeten verbeteren, vooral voor de voetgangers en fietsers. Na de tuinwijk van Overpelt-Fabriek en de kern van Sint-Huibrechts-Lille komen ook nog de andere dorpskernen aan bod. Op die manier werkt Pelt samen met zijn inwoners in alle woonkernen aan straten op mensenmaat, met meer plaats voor ontmoeting.