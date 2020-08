Spookrijder veroorzaakt zwaar verkeersongeval in Houthalen-Helchteren

Een spookrijder heeft zondagavond rond 18u een enorme ravage aangericht aan twee kruispunten op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Een bestuurder in een blauwe Dodge ramde maar liefst dertien auto’s. Acht slachtoffers, onder wie twee zwaargewonden, werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het medisch rampenplan werd afgekondigd omdat meerdere inzittenden geklemd zaten in hun voertuig. De dader is een 64-jarige man uit Hechtel-Eksel. Hij is gearresteerd. De blauwe Dodge Ram die vanuit Helchteren kwam aangereden, kwam rond 18u15 in botsing met vier auto’s op het kruispunt met de Dorpsstraat in Houthalen-centrum. De bestuurder van de Dodge reed vervolgens tegen het verkeer in naar het kruispunt met de Souwstraat aan de McDonald’s. Daar ramde het voertuig nog negen andere wagens. Op beelden is te zien hoe het voertuig tegen hoge snelheid tussen de twee kruispunten spook rijdt. De ravage aan beide kruispunten was enorm. Het medisch rampenplan werd afgekondigd om alle slachtoffers te bevrijden en naar het ziekenhuis over te brengen. Verschillende ambulances en muggen, alsook het Vlaams Kruis en het Rode Kruis snelden ter hulp. De Grote Baan tussen de twee kruispunten werd afgesloten voor alle verkeer. De politie Carma kwam ter plaatse voor onderzoek. Het parket Limburg stuurde ook een verkeersdeskundige om de omstandigheden van het ongeval in kaart te brengen en verder te analyseren. De bestuurder van de Dodge kon zelf nog uit het voertuig stappen. Zijn vriendin, die in de passagiersstoel zat, moest uit de wagen bevrijd worden. Zij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de Dodge, een 64-jarige man uit Hechtel-Eksel, is ondertussen gearresteerd.