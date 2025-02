Sportschool Hasselt voert keuzevak handbal in voor eerste graad

Volgend academiejaar mogen in Vlaanderen respectievelijk 1.723 en 252 studenten beginnen aan de bacheloropleidingen geneeskunde en tandheelkunde. Dat heeft de ministerraad beslist, is te horen bij Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir. “Daarmee blijven de startquota op een hoog peil gehandhaafd”, aldus Demir. “Dit is broodnodig als we het tekort aan artsen en tandartsen willen wegwerken in Vlaanderen. Nu moeten mensen soms maanden wachten op een afspraak bij de dermatoloog of bij de geriater.” Wie in België (tand)arts wil worden, die heeft na zijn opleiding een RIZIV-nummer nodig. De federale planningscommissie bepaalt jaarlijks hoeveel van die eindnummers worden toegekend aan de Vlaamse en Franse gemeenschap. In Vlaanderen worden vervolgens startquota uitgewerkt, op basis van een intern Vlaams advies. Het federale quotum bedraagt op dit moment 1.348 artsen en 195 tandartsen. Om rekening te houden met studenten die hun studie stopzetten, liggen de startquota in Vlaanderen hoger. De belangrijkste reden voor het hoge peil is het historische tekort aan artsen en tandartsen in Vlaanderen. Die tekorten zijn het hoogst in Limburg, Brussel en de Vlaamse Rand. Door de verhoging van de laatste jaren konden er heel wat meer genees- en tandheelkundestudenten beginnen. In vergelijking met vijf jaar geleden gaat om een stijging van 50 procent extra studenten voor geneeskunde en 70 procent voor tandheelkunde. “Er zijn hoge noden in de zorgsector”, vertelt Demir. “Mensen hebben het moeilijk om een huisarts in hun buurt te vinden en het is lang wachten op een afspraak bij de tandarts. Of je moet er bijna op rekenen dat er iemand voor jou in de wachtrij wegvalt. Door het aantal studenten te verhogen, willen we terug beter aan de medische noden voldoen. Zeker nu de vergrijzing op ons afkomt, hebben we meer mensen in de zorg nodig. Iedere Vlaming heeft recht op een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg.”