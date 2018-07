Sportvelden kreunen onder droogte

Racing Genk is het nieuwe seizoen met veel bravoure gestart. Nadat het donderdag nog over Fola Esch walste in Europa, won het gisteren ook in de competitie bijzonder vlot in Lokeren. 4-0 werd het op Daknam. Genk trekt dus met heel veel vertrouwen naar Esch én naar de Limburgse derby van zondag, thuis tegen STVV.