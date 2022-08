Sproeiverbod komt eraan, droogte baart vooral boeren zorgen

*Een man van 24 uit Maasmechelen is van de top van de mijnschacht in Eisden 22 meter naar beneden gevallen en overleden. Dat gebeurde voor de ogen van een koppel, dat stond toe te kijken. Het slachtoffer zou bekend staan als urban climber, maar dat wil de politie niet bevestigen. *Het blijft tropisch warm met ook vanavond nog 30 graden. De hete zomers zijn het nieuwe normaal. We zullen er moeten leren mee leven en ons aanpassen. Blijf uit de zon, is de raad die gegeven wordt. Maar daar trokken vele zonnekloppers, die verkoeling zochten, zoals hier in Bocholt, zich niet veel van aan. * De Limburgse bouw stevent af op een crisis. En dat is geen goed nieuws, want het is de voorbode van een economische recessie. De orderboekjes zijn nog wel goed gevuld, maar bouwbedrijven stellen hun investeringen uit, ondermeer door de prijzen die maar blijven stijgen. * In Genk stijgt voortaan een drone op nog voor de hulpdiensten ter plaatse zijn. Het is een primeur voor Vlaanderen.* En vrijdag is de grote test voor de zone 20 in Hasselt. Niet alle taxichauffeurs zijn ermee opgezet.