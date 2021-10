Staalgigant Aperam investeert 130 miljoen euro in site Genk

Transportbedrijf H.Essers neemt het Spaanse Coral Transports & Logistics over. Deze internationale logistieke speler heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemie- en gevarengoedlogistiek en bevindt zich in het centrum van de Spaanse chemie-industrie. De overname is een strategische zet. H.Essers wil zijn chemiesegment in Zuid-Europa de komende jaren fors uitbreiden. Coral Transports & Stocks werd in 1995 opgericht. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in het behandelen, stockeren en vervoeren van chemische goederen en gevarengoed. Coral heeft drie vestigingen in Barcelona, een in Madrid en een in Gran Canaria, goed voor meer dan 55.000 m² aan hoogwaardige warehouses. Daarmee ligt de logistieke speler in het hart van de Spaanse chemiesector. Naast nationaal en internationaal wegtransport biedt Coral eveneens overzeese oplossingen via zee- en luchtvaart. Strategische overname De overname van Coral Transports & Stocks door H.Essers past binnen de bredere strategische ambities van de Genkse logistieke dienstverlener. “Dankzij de overname verwerven we bijkomende middelen en magazijnruimte en krijgen we toegang tot een nieuw internationaal netwerk”, vertelt Gert Bervoets, CEO van H.Essers. “Hierdoor kunnen we onze transporten van en naar Spanje en de rest van Europa optimaliseren. Zo zullen we bijvoorbeeld via een treinverbinding het Spaanse transportnetwerk van Coral aansluiten op het Belgische.” “De medewerkers én het management blijven aan en worden deel van onze familie”, vervolgt Gert Bervoets. “Het is een mooie match, zowel op vlak van activiteiten als familiale waarden. Spanje is bovendien een van de speerpunten in onze internationale expansie. De chemie is er sterk vertegenwoordigd, en er is veel potentieel om onze oplossingen voor chemie logistiek verder uit te bouwen. De kennis van de lokale en internationale markten die bij Coral Transports & Stocks aanwezig is, is daarvoor onontbeerlijk. Ze hebben bovendien een Seveso-licentie en een klantenportefeuille die goed aansluit bij de onze. Coral Transports & Stocks zal op zijn beurt beroep kunnen doen op onze expertise in chemie om te blijven groeien en zijn referentiepositie te versterken.” Later volgt meer in het TVL Nieuws.