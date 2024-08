Bij STVV wordt het na drie speeldagen pijnlijk duidelijk dat er dringend nood is aan versterkingen in de ploeg. De Kanaries gingen gisteren zwaar de boot in op het veld van Antwerp. En staan onderaan het klassement met 0 punten. Vooral in de aanval ontbreekt het aan kwaliteit. Coach Christian Lattanzio stak zich zeker niet weg na de blamage op de Bosuil, maar herhaalde na de wedstrijd de noodkreet aan het bestuur om versterkingen te halen voor zijn ploeg. Want ook de spelerskern zelf beseft maar al te goed dat ze op deze manier in de problemen gaan komen.