Staatssecretaris de Moor vraagt dat parket Limburg snel optreedt tegen bezetters van asielcentrum Zutendaal

Een 2 meter grote meerval is aangespoeld op de oever van het Schulensmeer. De vis was al aan het ontbinden. Hoe het komt dat het dier dood is aangespoeld is niet duidelijk. Het was een wandelaar die het dode dier had opgemerkt. Er hing een enorme stank in de buurt. Het dier moet er al even gelegen hebben. De vereniging van het Schulensmeer heeft de technische dienst van de gemeente verwittigd, en die heeft het dode dier afgevoerd. Het Schulensmeer is één van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar meervallen zich voortplanten. De meerval is de grootste Europese zoetwatervis en heeft ‘visduivel’ als bijnaam omdat hij vraatzuchtig is.