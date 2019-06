De hittemaatregel in Peer die alle katholieke kerken openzet voor wie verkoeling zoekt, is een slag in het water. In vijf kerken die wij namiddag bezochten, was er geen kat. Het goed bedoelde plan van de gemeente lokt dus geen bezoekers. Peer had de kerkfabriek gevraagd om haar zes kerken open te stellen. Voor de oververhitte Perenaar maar ook voor de fietstoerist die interesse heeft in de zogenaamde torenroute. Maar ook voor fietsen was het blijkbaar te warm.